Jurassic World | La Rinascita | Un nuovo video dal dietro le quinte

Preparati a immergerti nuovamente nell'universo di Jurassic World con un nuovo emozionante video dal dietro le quinte! Dopo i poster dei personaggi, i canali social del film in uscita a luglio continuano a svelare anteprime irresistibili. Questa volta, un coinvolgente sguardo ai "Delgado", una famiglia di civili che si ritroverà a vivere l'avventura più adrenalinica di sempre. La scoperta di questa nuova stagione di emozioni è appena iniziata!

Il nuovo viaggio verso Jurassic World continua, ed i contenuti promozionali legati a " La Rinascita " continuano a regalare gustose anteprime. Dopo i characters poster diffusi ieri, i canali social del film in arrivo nelle sale da inizio luglio hanno rilasciato un nuovo video dedicato al dietro le quinte. Nel particolare il nuovo promo offre uno sguardo ai " Delgado ", una famiglia di civili naufraga che si troverà in Jurassic World: La Rinascita faccia a faccia con i mastodontici dinosauri. Il video offre anche alcune dichiarazioni da parte dei protagonisti del cast, Scarlett Johansson inclusa.

