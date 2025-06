Jurassic World – La Rinascita | prime reazioni lodano il film per aver ricreato la magia di Spielberg

Le prime reazioni di Jurassic World – La Rinascita entusiasmano gli appassionati, lodando il ritorno alla magia di Spielberg con atmosfere avvincenti e dinosauri mozzafiato. Diretto da Gareth Edwards e scritto dall’autore originale David Koepp, il film promette un’avventura piena di suspense e sorpresa. I fan sono già in fermento: questa nuova missione sull’isola di Ile…

Jurassic World – La Rinascita: le prime reazioni lodano l’atmosfera alla Spielberg, i dinosauri e i momenti di suspense del nuovo film. Diretto da Gareth Edwards ( Godzilla, Rogue One ) e scritto dall’autore originale della saga David Koepp, Rebirth introduce un nuovo gruppo di personaggi che intraprendono una missione sull’isola di Ile Saint-Hubert, un tempo utilizzata dalla InGen come centro di ricerca e popolata da dinosauri mutanti. Il cast di Jurassic World – La Rinascita include Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, Ed Skrein e altri ancora. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

