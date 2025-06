Jump Fest | non solo un torneo di basket Tre giorni di sport musica e inclusività Spazio anche agli ospiti | da Adriana a Inoki

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Mantova con Jump Fest, un evento che va oltre il basket per abbracciare sport, musica e inclusione. Dal 21 al 22 giugno, la città di Virgilio si trasforma in un grande palcoscenico di energia, cultura e convivialità , coinvolgendo appassionati di tutte le età . Un’esperienza unica pensata per unire comunità , emozioni e talenti, dimostrando che lo sport è il cuore pulsante di una società più aperta e vibrante.

Jump Fest: tre giorni di sport, musica e inclusività accendono il cuore di Mantova. La città di Virgilio ospita nel week-end 21-22 giugno, la prima edizione di Jump festival con sport, musica, cultura ed inclusione. Non un semplice torneo di basket, ma un festival urbano, organizzato con il patrocinio del Comune di Mantova che coinvolge sportivi, famiglie e giovani con sei realtà del territorio ASD S.Pio X, Mantova Giants, Pop Start, Markable Studio, Arci Tom e Boschetto Hedgehogs. Lo scopo della manifestazione è quello di considerare lo sport non solo competizione, ma anche educazione, condivisione, inclusione e crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jump Fest: non solo un torneo di basket. Tre giorni di sport, musica e inclusività . Spazio anche agli ospiti: da Adriana a Inoki

