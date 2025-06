Julio Velasco | Ho sofferto vincere queste partite fa bene Grandi Eze e Nervini Fersino meritava

Julio Velasco diceva che la vittoria più difficile è quella che fa crescere davvero. L’Italia, con tenacia e determinazione, ha conquistato un’altra storica vittoria nella Nations League di volley femminile, superando il Giappone al tie-break dopo aver annullato quattro match-point. Un'impresa che conferma il percorso straordinario delle campionesse olimpiche, sempre più vicine alla qualificazione alle Final Eight, e che ci ricorda quanto lo spirito di squadra possa fare la differenza.

L’Italia ha sconfitto il Giappone al tie-break, annullando quattro match-point non consecutivi e firmando la settima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche hanno avuto la meglio in un incontro durissimo contro un avversario titanico e dotato di enormi mezzi difensivi, confermandosi così al comando della classifica generale e compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Il CT Julio Velasco ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “ Ho un po’ sofferto, devo essere sincero, contro un Giappone fantastico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Julio Velasco: “Ho sofferto, vincere queste partite fa bene. Grandi Eze e Nervini, Fersino meritava”

