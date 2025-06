Judo l’Italia si salva allo spareggio con l’Uzbekistan ed è in finale per il bronzo nel Team Event dei Mondiali

L’Italia del judo si conferma protagonista ai Campionati Mondiali di Budapest, conquistando un emozionante pass per la finale per il bronzo nel Team Event. Dopo aver superato con grinta l’Uzbekistan allo spareggio, la squadra azzurra si prepara a sfidare la Germania in una gara tutta da vivere, con l’obiettivo di tornare sul podio mondiale e scrivere un’altra pagina di grande sportività e determinazione.

L’ Italia si conferma protagonista anche nell’ultima giornata a Budapest e accede alla finale per il bronzo nel Team Event dei Campionati Mondiali 2025 di judo. La formazione azzurra, già terza classificata un anno fa nella rassegna iridata di Abu Dhabi, proverà a replicare il risultato della passata edizione sfidando nel tardo pomeriggio la Germania con in palio un posto sul podio mondiale. Il cammino dell’Italia si era aperto in mattinata con la vittoria agli ottavi per 4-1 sull’Ungheria grazie ai punti di Kenny Komi Bedel (-90 kg), Alice Bellandi (+70 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg) e Odette Giuffrida (-57 kg, al termine di un Golden Score infinito contro Reka Pupp) dopo la sconfitta iniziale di Giorgia Stangherlin con Szofi Ozbas nei -70 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, l’Italia si salva allo spareggio con l’Uzbekistan ed è in finale per il bronzo nel Team Event dei Mondiali

