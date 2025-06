judo italia battuta dalla germania e quinta nella gara a squadre dei mondiali vince la georgia

a confermare la loro eccellenza internazionale, lasciando un po’ di amaro in bocca agli appassionati italiani. Nonostante le sfide, l’Italia ha dimostrato cuore e determinazione, ma questa volta il podio è sfuggito. Tuttavia, la passione per il judo continua a bruciare forte nel nostro Paese, alimentando la speranza di un ritorno trionfale ai prossimi grandi eventi.

Finisce con un po' d'amaro in bocca l'avventura dell'Italia ai Campionati Mondiali 2025 di judo, evento clou della stagione post-olimpica che si è disputato alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). La selezione azzurra ha perso infatti la finalina con la Germania, chiudendo così in quinta posizione il Team Event dopo il bronzo della passata edizione ad Abu Dhabi 2024. I vice-campioni d'Europa in carica non sono riusciti dunque ad eguagliare il miglior risultato di sempre in questo format a livello iridato, cedendo per 4-1 ai tedeschi e mancando l'appuntamento con un podio (sarebbe stata la terza medaglia complessiva della spedizione dopo gli ori individuali di Assunta Scutto e Alice Bellandi) che poteva essere alla portata.