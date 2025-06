Jonathan David la Juventus ha un’opportunità d’oro

Jonathan David, talento emergente e protagonista al Mondiale per Club 2025, potrebbe rappresentare l’opportunità d’oro per la Juventus nel mercato estivo. Con il suo appeal internazionale e le capacità offensive, il club bianconero si definisce pronto a fare il grande salto. Dopo aver seguito con attenzione Viktor Gyokeres, ormai vicino alla Premier League, i torinesi puntano forte sul canadese. È il momento di scoprire come questa operazione possa cambiare il volto della squadra.

contact-form Jonathan David, un’opportunità d’oro La Juventus, dopo il suo brillante esordio al Mondiale per Club 2025, si tuffa a picco nel mercato alla ricerca di un attaccante per il futuro. Viktor Gyokeres, sogno di lunga data, sembra destinato alla Premier League, con l’Arsenal favorito dopo le parole del suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Jonathan David, la Juventus ha un’opportunità d’oro

In questa notizia si parla di: jonathan - david - juventus - opportunità

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

#Juventus interessata a Jonathan #David. Opinioni? Vai su X

La proposta della #Juventus a Jonathan #David: Contratto quinquennale da 6M€ a stagione, più un bonus alla firma di 15M€. Il canadese starebbe riflettendo attentamente sulla proposta bianconera e dovrebbe dare una risposta a breve. ? #CorriereDello Vai su Facebook

La Juve valuta di nuovo la situazione David; Juve a caccia del nuovo bomber: Osimhen resta un sogno, occhi puntati su Jonathan David; Sky - David, anche la Juventus in corsa: avviati i primi sondaggi.