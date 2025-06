John Wick 3 – Parabellum | la spiegazione del finale del film

Il finale di John Wick 3 – Parabellum è un vero colpo di scena che lascia gli spettatori con il fiato sospeso, introducendo un sorprendente tradimento e un cliffhanger avvincente. Questo conclusivo episodio non solo chiude alcuni capitoli, ma apre le porte a nuove avventure nel mondo di Wick, preparando il terreno per John Wick 4 e la serie prequel The Continental. Ma cosa succede esattamente? Scopriamolo insieme.

Il finale di John Wick 3 – Parabellum ( qui la recensione ) include un incredibile tradimento e genera un importante cliffhanger, preparando abilmente il terreno per John Wick 4 ( qui la recensione del film ) e la serie televisiva prequel The Continental ( qui la recensione ). Dopo aver ucciso Santino D’Antonio, John Wick è stato dichiarato “scomunicato”, il che significa che è stato ufficialmente inserito nella lista nera del Continental, una zona sicura per assassini e altre figure della malavita. Sulla testa di Wick pende una taglia di 14 milioni di dollari e un consiglio di boss della malavita chiamato Gran Tavola complotta contro di lui. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

