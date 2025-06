Jerry Calà lancia la campagna abbonamenti del Genoa | Meravigliosa

La campagna abbonamenti del Genoa 2025/2026 ha un volto d'eccezione: Jerry Calà, icona degli anni '80 e oggi testimonial ufficiale. La sua presenza ha acceso un dibattito tra tifosi, tra entusiasmo per la scelta di un simbolo del passato e qualche critica sulla connessione con le radici del club. Ma una cosa è certa: l'entusiasmo non manca, e questa iniziativa promette di coinvolgere tutta la tifoseria. Ora, resta da vedere come questa strategia influenzerà il prossimo campionato.

Jerry Calà è il testimonial del Genoa per il lancio della campagna abbonamenti 20252026. Una scelta che ha diviso i tifosi, almeno leggendo i commenti sui social, c'è chi ha apprezzato la scelta di un personaggio iconico dagli anni '80 a oggi, e chi invece ha sottolineato lo scarso legame con i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Jerry Calà lancia la campagna abbonamenti del Genoa: "Meravigliosa"

