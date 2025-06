jennifer aniston ricorda i suoi traumi infantili il rapporto difficile con la madre e quelle tre regole di vita che segue ancora oggi

Jennifer Aniston, oggi volto simbolo di resilienza e positività, rivela i ricordi di un’infanzia segnata da traumi e un rapporto complesso con la madre. Nonostante tutto, ha saputo trarre insegnamenti preziosi, seguendo ancora oggi tre semplici regole di vita che le hanno permesso di superare le difficoltà e di affrontare il presente con forza e determinazione. Scopriamo insieme come queste radici profonde hanno plasmato la donna che è diventata.

Com’era Jennifer Aniston da bambina? A sentire i suoi racconti, non particolarmente felice. Eppure, oggi l’attrice racconta di riuscire a estrapolare le cose migliori da un situazione che non sempre riesce a ricordare con affetto. Essendo diventata la testimonial di una marca di acqua minerale americana, la diva ha ricordato i consigli di vita che i genitori le hanno instillato fin da piccola. Piccole regole che lei continua a seguire ancora oggi. Peccato che, naturalmente, ripensare a quel periodo fa riaffiorare anche una serie di altri traumi che la protagonista di Friends e The Morning Show ha raccontato nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Amica.it