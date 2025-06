Jennier Pagliara morta a Lecce con febbre a 41 la 15enne era ricoverata al Vito Fazzi per una polmonite

Una tragedia sconvolge Lecce: Jennifer Pagliara, una giovane di appena 15 anni, è deceduta a causa di complicanze legate a una polmonite severa. Ricoverata al Vito Fazi con una febbre altissima, la sua storia ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai segnali del nostro corpo. La perdita di Jennifer lascia un vuoto profondo nella comunità, che ora si stringe intorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore.

Morta la 15enne Jennifer Pagliara, la giovane era stata ricoverata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre salita fino a 41 gradi.

Jennifer Pagliara, di Squinzano, non aveva avuto problemi di salute prima del decesso dopo 48 ore dai primi sintomi: è stata ricoverata con febbre altissima per una polmonite bilaterale, poi l’ipotesi di un’infezione sfociata nella Cid, coagulazione intravascolar Vai su Facebook

