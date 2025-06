Javi Guerra e l'offerta 'offensiva' del Milan | ipotesi Musah-bis

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo con una strategia ambiziosa: oltre all’ipotesi Musah bis, ci sono anche nuove offerte offensive per rafforzare la mediana. Non solo Xhaka, ma un progetto che punta a portare qualità e dinamismo, soprattutto dopo l’addio di Reijnders. La società rossonera ha capito che il rilancio passa anche da rinforzi mirati e di grande impatto: il mercato è già in fermento.

Non solo Xhaka. Il Milan ha deciso di rinnovare completamente il centrocampo, che a maggior ragione dopo l`addio di Reijnders ha bisogno di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Milan, idea Javi Guerra per il centrocampo di Allegri - Il calciomercato del Milan si infiamma con l’idea di Javi Guerra, giovane talento del Valencia nato nel 2003, pronto a portare freschezza e qualità al centrocampo di Allegri.

