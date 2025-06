Jannik Sinner primato a rischio | la data che può far saltare tutto

Jannik Sinner si trova a un passo dal rischio di perdere il suo primato mondiale. La recente eliminazione precoce in un torneo chiave ha già costretto l'azzurro a perdere 450 punti e, con Alcaraz in agguato, tutto potrebbe cambiare in un attimo. La data decisiva si avvicina: sarà il prossimo grande appuntamento a determinare se manterrà la vetta o cederà il trono. La sfida è più viva che mai.

Jannik Sinner rischia il primato. La sconfitta contro il kazako Alexander Bublik gli è già costata una cambiale da pagare di 450 punti. L'azzurro era infatti il campione in carica nel torneo su erba tedesco e l'uscita così precoce consente al suo grande rivale Carlos Alcaraz di grattare almeno 50 punti nella corsa al numero 1 in caso di successo al Queen's. Al momento i 10.880 punti dell'altoatesino sono in una botte di ferro, ma qualcosa potrebbe cambiare con l'inizio della stagione sul cemento americano. Dall'estate in poi (da circa il 24 agosto), infatti, Alcaraz, fino alle prossime Atp Finals, avrà pochissimi punti da difendere, circa 1000 (dopo Wimbledon lo spagnolo ha vinto soltanto l'Atp 500 di Pechino), mentre Sinner fino alla fine dell'anno deve difendere 6mila punti.

