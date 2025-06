Jannik Sinner non giocherà altri tornei prima di Wimbledon Ambientamento sull’erba da trovare in allenamento

Jannik Sinner si prepara con cautela a Wimbledon, saltando i prossimi tornei per concentrarsi sull’ambientamento sull’erba e ottimizzare la sua forma. Dopo l’ottavo di finale a Halle, l’azzurro punta a tornare in grande stile nel terzo grande del calendario. La sua strategia di riposo e allenamento mirato promette di regalarci un torneo emozionante e ricco di sorprese. Resta connesso: l’attesa per il suo debutto è ormai alle porte.

Jannik Sinner dà appuntamento a Wimbledon: dopo la sconfitta patita negli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Halle l’azzurro contro il kazako Alexander Bublik l’azzurro ha affermato in conferenza stampa di aver bisogno di riposo prima del terzo torneo stagionale dello Slam. Il numero 1 del mondo non è iscritto agli ATP 250 della prossima settimana, in programma ad Eastbourne e Mallorca, ed anche se per il torneo britannico non sono ancora state rese note le wild card, non c’è alcuna possibilità che l’azzurro ne richieda una. Inoltre non sembra condizione necessaria giocare tanto prima di Wimbledon per ben figurare nel terzo torneo stagionale del Grand Slam: lo stesso Carlos Alcaraz lo scorso anno, dopo aver vinto il Roland Garros, uscì agli ottavi al Queen’s e poi si impose a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner non giocherà altri tornei prima di Wimbledon. Ambientamento sull’erba da trovare in allenamento

Dopo la delusione del Roland Garros, Jannik Sinner si prepara alla stagione sull'erba: riuscirà a vincere Wimbledon per la prima volta?

Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei prima di Wimbledon

Jannik Sinner non fa drammi: sa esattamente cosa gli serve ora - La sconfitta con Aleksander Bublik ad Halle è già archiviata. Riporta msn.com

Sinner battuto da Bublik: "Lui è stato molto bravo, un po' di pausa mi serve". I punti più belli - Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon, poi abbiamo una settimana per prepararci. Scrive msn.com