Jannik Sinner che disse no a Sanremo e ora fa una canzone con Andrea Bocelli

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, ha scelto di dire no a Sanremo due anni fa, un gesto che lo aveva consacrato come icona anti-establishment. Ora, sorprendentemente, collabora con il grande Andrea Bocelli in una canzone dal significato ancora avvolto nel mistero. Questa svolta può sembrare insignificante per il suo sport, ma ci pone di fronte a un quesito più grande: chi è davvero Sinner nel mondo della comunicazione e dell’immagine? Continuiamo a scoprire insieme.

A due anni dalla scelta antipopulista del no ad Amadeus che lo aveva reso un idolo, Jannik Sinner dice sì a un singolo con Andrea Bocelli di cui non si capisce minimamente il senso. Questa cosa non cambierà nulla del suo tennis, ma in un mondo in cui la comunicazione è tutto ci disorienta rispetto a quello che ci diceva di voler essere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

