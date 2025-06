Jannik canta pure, ma ascolta Albertone.

mondo del tennis e oltre. La sua determinazione, il talento e l’umiltà lo rendono un esempio ispiratore per le nuove generazioni e per tutti gli appassionati di sport. Jannik Sinner sta scrivendo una storia che va ben oltre i confini dei campi; una storia di passione, resilienza e grandezza. Ed è proprio questa sua capacità di emozionare e coinvolgere che lo rende un vero eroe moderno.

Leo Turrini Premessa. Anche io, come milioni e milioni di italiani, sono un fan di Sinner. Gli sono grato per aver restituito a un popolo intero la passione per una disciplina nobile come il tennis, che per decenni era uno sport ‘straniero’. Ho rischiato ulcera e infarto per il maledetto epilogo della finale parigina contro lo spagnolo Alcaraz. E infine credo che questo giovanotto abbia tutto, buona educazione compresa, per trovar posto nel Pantheon dei miti Azzurri dell’agonismo, da Fausto Coppi a Gigi Riva, passando per Pietro Mennea e Sara Simeoni. Detto ciò, prometto che ascolterò volentieri ‘ Polvere e gloria ’, la canzone di Andrea Bocelli, il tenore, cui Jannik, in attesa di entusiasmarci sull’erba di Wimbledon, partecipa come voce narrante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net