James Gunn spiega perché passa così tanto tempo a smentire i rumor on-line

James Gunn, il regista e mandrino dei nuovi film di Superman, si distingue nel mondo dei supereroi non solo per la sua creatività, ma anche per la sua trasparenza sui social media. Passa molto tempo a smentire i rumor online, un gesto che riflette il suo impegno nel mantenere una comunicazione chiara e diretta con i fan. Ma perché Gunn dedica così tanta attenzione a questa attività? La risposta rivela molto sulla sua visione del ruolo di un regista e leader nel mondo digitale.

Non c'è davvero nessun altro capo di studio come il regista di Superman, James Gunn, che affronta e smentisce le voci sui supereroi sui social media con costanza e precisione. Immaginate il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che si prende del tempo dalla sua fitta agenda per zittire regolarmente le voci dei fan online. Non è qualcosa che abbiamo visto e non vedremo mai, ma è parte integrante della realtà di James Gunn come co-presidente dei DC Studios. Nonostante l'enorme responsabilità di supervisionare il reboot del DC Universe e dirigere Superman, Gunn trova il tempo per interagire con i fan sui social media, correggendo spesso la disinformazione.