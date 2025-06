James Gunn risponde a chi vuole la cancellazione di The Batman 2 | Togletevi dai c*glioni di Matt!

James Gunn risponde ai fan impazienti che chiedono la cancellazione di The Batman 2, invitandoli a togliersi dai "c*glioni" di Matt Reeves. Mentre alcuni sperano in un’accelerazione del progetto e un cambio di rotta nel DCU, Gunn difende il suo approccio, sottolineando l’importanza di rispettare i tempi necessari per creare un film di qualità . La sua risposta diretta ribadisce che la pazienza è una virtù fondamentale nel mondo del cinema.

Alcuni fan del DCU pensano che Matt Reeves stia impiegando troppo tempo con The Batman 2 e che James Gunn dovrebbe semplicemente cancellare il progetto e accelerare l’uscita di The Brave and the Bold. The Batman, con Robert Pattinson, è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 4 marzo 2022. Un sequel del film è stato annunciato ufficialmente dalla Warner Bros. Pictures al CinemaCon 2022 il 26 aprile 2022, che in seguito si sarebbe intitolato The Batman Parte II. Ma oltre tre anni dopo, non si sono registrati molti progressi sul progetto, sebbene il regista Matt Reeves sia stato produttore esecutivo di The Penguin della HBO. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

