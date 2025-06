James Gunn misterioso | Il mio progetto preferito del DC Universe non è stato ancora annunciato

James Gunn, il regista di Superman e mente dietro il nuovo DC Universe, ha svelato di avere un progetto segreto che considera il suo preferito, ma che finora non è stato annunciato. La sua riservatezza nasce dalla paura che rivali possano rubare l'idea. Con l'inizio della fase "Gods and Monsters", l'attesa cresce: cosa ci riserverà questo misterioso progetto? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono appena iniziate.

Il regista di Superman ha affermato che non ha annunciato il progetto per paura che gli altri studios rivali gli rubino l'idea Con il nuovo DCU che sta per iniziare la sua fase "Gods and Monsters", James Gunn ha fatto un'anticipazione sul suo prossimo progetto, che ritiene essere il suo preferito tra quelli che arriveranno. Mentre si prepara all'uscita nelle sale di Superman e all'arrivo della seconda stagione di Peacemaker e della nuova serie Lanterns, il boss dei DC Studios ha fatto sapere che spera di realizzare molto presto il suo "progetto preferito" tra quelli del suo neonato universo cinematografico, che "non è stata ancora annunciato". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Gunn misterioso: "Il mio progetto preferito del DC Universe non è stato ancora annunciato"

