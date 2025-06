James Gunn critica i fan sul progetto con Guillermo Del Toro | Justice League Dark? Chi l' ha detto?

James Gunn, co-direttore dei DC Studios, rompe il silenzio e mette a tacere le voci dei fan entusiasti: nessun contatto con Guillermo del Toro per un film di Justice League Dark. Dopo mesi di speculazioni e aspettative, Gunn chiarisce la situazione, lasciando gli appassionati in attesa di novità ufficiali. Una conferma che dimostra come anche i progetti più desiderati richiedano pazienza e chiarezza. L'attesa continua, ma le sorprese non finiscono qui.

James Gunn, co-direttore dei DC Studios, offre un deludente aggiornamento sulla possibilità che Guillermo del Toro diriga un film di Justice League Dark, come era stato ipotizzato tempo fa. James Gunn ha chiarito di recente che non ci sono stati contatti con Guillermo del Toro per realizzare Justice League Dark, smentendo le voci insistenti dei fan. Il regista premio Oscar, da anni legato idealmente a questo progetto oscuro e visionario del DC Universe, resta fuori dai piani ufficiali, ma l'etichetta Elseworlds potrebbe aprire spiragli futuri. James Gunn spegne le speranze dei fan Da tempo aleggia tra i fan del DC Universe una domanda scomoda ma ricorrente: vedremo mai Justice League Dark sul grande schermo, e soprattutto firmata da Guillermo del Toro? La risposta, almeno per ora, è un deludente .

