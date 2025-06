James Gunn anticipa che il suo progetto preferito del nuovo DCU non è ancora stato annunciato!

James Gunn rivela di avere un progetto del nuovo DC Universe che, sorprendentemente, non è ancora stato annunciato, alimentando l’attesa tra i fan. Con Superman pronto a fare il suo ritorno e le produzioni di Lanterns e Supergirl in piena fase di sviluppo, il regista e co-CEO dei DC Studios si impegna a costruire un universo coerente e di qualità. Ma quale potrebbe essere il suo progetto preferito ancora top secret? Scopriamolo insieme.

James Gunn sta plasmando il nuovo Universo DC con una strategia ben definita: qualità prima della quantità. Con Superman alle porte e la produzione di Lanterns e Supergirl in pieno svolgimento, il co-CEO dei DC Studios è determinato a evitare gli errori del passato. Nonostante qualche inevitabile battuta d’arresto – un progetto è già stato cancellato – Gunn prosegue con cautela, ma non nasconde il suo entusiasmo per una serie TV ancora top secret. Il Mistero del DCU: La serie TV segreta di James Gunn. In una recente intervista con Entertainment Weekly (rilasciata prima dell’annuncio della serie animata di Mister Miracle ), Gunn ha rivelato che, oltre ai progetti già noti come Clayface, c’è una serie TV che è la sua “preferita in assoluto”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - James Gunn anticipa che il suo progetto preferito del nuovo DCU non è ancora stato annunciato!

In questa notizia si parla di: gunn - james - progetto - stato

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

In una nuova intervista, James Gunn ha confermato che #Superman avrà una scena post-credits: "Sì, c'è una scena dopo i titoli di coda. Ma non diventerà un'abitudine. Dipenderà da progetto a progetto. Ho una filosofia sulle scene post-credit, legata ai miei err Vai su Facebook

DC Universe, il progetto preferito di James Gunn non è ancora stato annunciato; James Gunn Rivela Che il suo progetto dcu preferito non è ancora stato Annunciato; ‘Stg. Rock’, cancellato il film di Guadagnino per il DCU di James Gunn.

James Gunn rivela che il suo progetto DCU preferito non è ancora stato annunciato - Scopri i nuovi aggiornamenti di James Gunn sull’universo DC, tra serie segrete, film inediti e il progetto che ama di più. Come scrive cinefilos.it

DC Universe, il progetto preferito di James Gunn non è ancora stato annunciato - James Gunn annuncia molti progetti per il nuovo DCU, inclusa una misteriosa serie TV a cui tiene molto e non ha paura di definire 'la sua serie preferita' ... Riporta serial.everyeye.it