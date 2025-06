James Gunn afferma che la famigerata scena di volo di Superman non sarà nel film | Non mi è piaciuta

James Gunn mette le cose in chiaro: la tanto discussa scena di volo di Superman, che ha diviso i fan per il suo stile insolito, non sarà nel suo nuovo film. Il regista ha infatti dichiarato che quella sequenza, tanto virale quanto contestata, non entrerà nella versione finale. A gennaio, i DC Studios hanno svelato un nuovo spot televisivo del Superman di Gunn, e i fan sono impazienti di scoprire cosa ci aspetta realmente.

