James Bond | tra i registi in lizza c’è un Nolan ma non è Christopher

Emergono i primi nomi dei registi pronti a rilanciare l'intramontabile James Bond, tra cui spicca un Nolan, ma non quello che molti attendevano. Con un accordo tra i produttori storici e Amazon, il destino dell'agente segreto più famoso del cinema si fa ancora più intrigante. La scena è pronta a sorprenderti: quale direzione prenderà il franchise? Continua a leggere per scoprirlo.

Emergono i primi nomi dei registi che hanno presentato proposte per il rilancio di James Bond: tra loro spicca un Nolan, ma non quello che molti speravano. All'inizio dell'anno, è stato confermato che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, storici produttori del franchise di James Bond, hanno stretto un accordo con Amazon, cedendo alla compagnia un significativo controllo creativo sul futuro dell'agente segreto più famoso del cinema. Amazon, che ha acquisito MGM nel 2022, punta da tempo a sfruttare al massimo il potenziale commerciale di 007, ma ha dovuto confrontarsi con la ferma visione dei produttori storici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond: tra i registi in lizza c’è un Nolan, ma non è Christopher

