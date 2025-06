James Bond | ecco quali registi sarebbero in lizza per dirigere il prossimo film

Il mondo di James Bond si arricchisce di nuovi orizzonti, con registi di fama internazionale pronti a portare la propria visione sul celebre agente segreto. Dopo un percorso tumultuoso, Amazon MGM si prepara a dare nuova vita alla saga, affidando la direzione a nomi di alto calibro. Scopriamo insieme chi potrebbe essere il prossimo volto alla guida di questa iconica avventura cinematografica, aprendo un capitolo tutto da scrivere.

Un nuovo aggiornamento sul prossimo James Bond rivela che diversi registi di grande fama sono in lizza per dirigere il film, che sarà il primo prodotto da Amazon MGM. Il percorso di sviluppo, come noto, è stato tumultuoso e alla fine ha portato i produttori di lunga data Barbara Broccoli e Michael G. Wilson a cedere il pieno controllo creativo ad Amazon. Il franchise, che ha incassato oltre 7 miliardi di dollari al botteghino con 25 film, è un affare enorme per loro, e quattro anni dopo No Time To Die, le cose sembrano finalmente andare avanti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

