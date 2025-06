James Bond 007 cinque registi in lizza nomi importanti come Edgar Wright e Denis Villeneuve

Il mondo di James Bond 007 si prepara a una nuova era, con cinque registi di grande calibro pronti a lasciarci senza fiato. Tra nomi prestigiosi come Edgar Wright e Denis Villeneuve, i produttori David Heyman e Amy Pascal stanno valutando le proposte per il futuro del celebre agente segreto. Chi saranno i fortunati scelti per scrivere il prossimo capitolo di questa leggenda? Restate sintonizzati, l’attesa sta per terminare.

Ora che James Bond 007 si sta avvicinando al debutto in seno agli Amazon MGM Studios, i produttori David Heyman e Amy Pascal stanno valutando cinque proposte da alcuni autori di tutto rispetto.

