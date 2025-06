Jackson fa un'entrataccia e la sua partita dura solo quattro minuti | il Chelsea crolla con il Flamengo

Un'entrata deciso di Jackson trasforma immediatamente il volto della partita: in soli quattro minuti, il Chelsea si ritrova in dieci e il Flamengo ne approfitta per dominare. La scena si infiamma con l'espulsione, lasciando i tifosi increduli: cosa è successo davvero? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica svolta che ha sconvolto il match.

Nicolas Jackson è stato espulso quattro minuti dopo il suo ingresso in campo dopo un'entrataccia su Ayrton Lucas: l'arbitro può solo cacciarlo e il Chelsea crolla contro il Flamengo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

