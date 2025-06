Iveco Defence Vehicles ha 40 anni

Da oltre 40 anni, Iveco Defence Vehicles guida l’innovazione nel settore dei veicoli militari, portando avanti la tradizione di eccellenza iniziata con Lancia Veicoli Industriali. Dalla storica nascita nel 1985, l’azienda ha evoluto la sua visione, passando dai primi camion del 1912 a soluzioni robotizzate all’avanguardia, utilizzate anche da eserciti internazionali. Scopri come questa realtà continua a scrivere il futuro della mobilità militare.

Erede della storica Lancia Veicoli Industriali di Bolzano, è nata nel 1985. Oggi è all'avanguardia nella produzione di veicoli militari per tutti gli scenari di intervento, utilizzati anche da diversi eserciti esteri. Dal primo camion del 1912 ai veicoli robotizzati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Iveco Defence Vehicles ha 40 anni

