Ivanovic, con la sua linea 8217duskista e il cappello brand, ha trasformato il suo stile in una tendenza che conquista anche il cuore del pubblico. Dall’arrivo misterioso alla Virtus, inizialmente guardato con diffidenza, ha saputo dimostrare che il silenzio è ricco di impegno e determinazione. E ora, dopo aver vinto uno scudetto contro ogni pronostico, Ivanovic si afferma come autentico simbolo di resilienza e successo.

Prima i piĂą l’hanno guardato con diffidenza quando, con quel fare un po’ burbero, è arrivato nel mondo Virtus al posto dell’esonerato Banchi. Piano piano hanno imparato ad apprezzare il suo silenzio colmo di lavoro e serietĂ . E infine l’hanno amato per questo scudetto riportato sotto le Torri contro Milano (in semifinale), contro Brescia e contro ogni pronostico se si pensa a quando il coach montenegrino, a Coppa Italia appena fallita, pronunciò quel "c’è uno scudetto da vincere". Non è tutto qui: Dusko Ivanovic ora fa addirittura tendenza. Soprattutto dopo che ieri si è presentato in Comune, per la celebrazione del diciassettesimo tricolore della V nera, con un look decisamente ’anti-convenzionale’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ivanovic sfoggia la linea ’duskista’ nata sul web. Dusko ora fa pure tendenza. In Comune col cappello-brand

