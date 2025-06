Italiani in fuga dall’Iran tappa a Baku e poi il rientro

In un'operazione senza precedenti, gli italiani in Iran stanno tornando a casa, con tappe a Baku e successivo rientro in Italia. La Farnesina, in stretta collaborazione con le ambasciate, si sta impegnando al massimo per garantire la sicurezza dei nostri cittadini in questa delicata fase. Dopo il primo gruppo di 34 italiani evacuati via Baku, un secondo contingente di 24 persone ha lasciato Teheran questa mattina, segnando un passo importante verso il ritorno alla normalitĂ .

Proseguono le operazioni di rientro in Italia dei connazionali presenti in Iran, coordinate dalla Farnesina in collaborazione con le ambasciate italiane in loco. Dopo l'arrivo del primo gruppo di 34 italiani evacuati via Baku, un secondo contingente composto da 24 persone tra connazionali e familiari ha lasciato Teheran nelle prime ore di questa mattina con .

L'incubo è finito. Il bimbo di 18 mesi rimasto intrappolato in Iran per la guerra è in salvo. Fa parte del nuovo gruppo che ha abbandonato il Paese mediorientale grazie al convoglio organizzato dalla Farnesina, che è partito da Teheran e arrivato in Azerbaijan. Vai su Facebook

