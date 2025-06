Italiani in fuga dall’Iran Farnesina | Partito un nuovo convoglio

Un nuovo convoglio di italiani ha lasciato Teheran, testimoniando la crescente preoccupazione e il desiderio di sicurezza tra i nostri connazionali in Iran. Dopo le prime 34 persone arrivate in Italia via Baku, altri 24 italiani e loro familiari hanno intrapreso il viaggio verso Astara, sotto l’assistenza dell’ambasciata. Questa mobilitazione evidenzia l’impegno del governo italiano nel garantire la tutela dei cittadini all’estero. La situazione rimane delicata, ma l'Italia non lascia nessuno indietro.

(Adnkronos) – Un nuovo gruppo di connazionali ha lasciato Teheran. Dopo le prime 34 persone, giunte in Italia via Baku nei giorni scorsi, il secondo gruppo comprende 24 persone tra connazionali e familiari, partite nelle prime ore di questa mattina dalla capitale iraniana alla volta della città di Astara in Azerbaijan con l'assistenza dell'ambasciata d'Italia.

