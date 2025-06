Italian Export Forum | il convegno su portualità logistica e nuove geografie commerciali

Il mondo dell’export italiano si prepara a un grande appuntamento: l’Italian Export Forum, che si terrà il 24 giugno 2025 presso il Castello di San Giorgio a Maccarese. Un’occasione unica per affrontare temi cruciali come portualità, logistica e le nuove geografie commerciali, favorendo un dialogo stimolante tra istituzioni, imprese e stakeholder. Un evento da non perdere per chi desidera essere protagonista nel futuro del commercio internazionale.

Fiumicino, 20 giugno 2025 – Martedì 24 giugno, presso Castello di San Giorgio a Maccarese, si terrà “l’Italian Export Forum”, prestigiosa iniziativa dedicata al dialogo e al confronto sui principali temi legati all ’export italiano, con un focus particolare s u portualità, logistica e le nuove geografie commerciali. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, rappresenta un’occasione di approfondimento per istituzioni, imprese e stakeholder del settore. I lavori del convegno prenderanno ufficialmente il via alle ore 10:40, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccin i. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

