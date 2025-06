Italia-Ungheria oggi Trinacria Cup pallanuoto 2025 | orario tv programma streaming

L'Italia si prepara con entusiasmo ai Mondiali di pallanuoto 2025, affrontando oggi l'Ungheria nella Trinacria Cup a Trapani. Un appuntamento imperdibile alle ore 18.30, che offrirĂ agli azzurri l'opportunitĂ di affinare le strategie e adattarsi alle nuove regole di World Aquatics. Un momento cruciale nel percorso di avvicinamento, che promette spettacolo e adrenalina per gli appassionati di questa affascinante disciplina. La sfida tra Italia e Ungheria si preannuncia come un banco di prova decisivo, ecco tutto il programma.

La marcia di avvicinamento dell’ Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile prosegue contro l’Ungheria: il Settebello  incontrerĂ oggi, venerdì 20 giugno, i magiari nel corso del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup. La sfida andrĂ in scena a Trapani, ed avrĂ inizio alle ore 18.30: gli azzurri seguiranno ad ambientarsi con le nuove regole introdotte da World Aquatics che saranno adottate anche ai Mondiali, e che a causa della squalifica di sei mesi, il Settebello non ha potuto sperimentare in World Cup. Alle ore 20.00, invece, scenderanno in acqua, sempre a Trapani, Spagna e Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it