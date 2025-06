Italia Under 21-Germania Under 21 | Gattuso sarà in tribuna

In Slovacchia, terra di ricordi e trionfi, Gennaro Gattuso si appresta a vivere il suo debutto in tribuna, dopo aver scritto pagine storiche con l’Under 21 azzurra 25 anni fa. Ora, il cuore batte ancora forte: quale futuro attende Italia e Germania Under 21 sotto il cielo europeo? La sfida è alle porte, e le emozioni sono già nell’aria.

In Slovacchia, dove 25 anni fa si laureò campione d`Europa con la Nazionale Under 21, Gennaro Gattuso si appresta a fare la sua prima uscita. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: under - gattuso - italia - germania

Ex Milan, Gattuso: “Non sono deluso da nessuno, il responsabile sono io” - In una conferenza stampa carica di emozioni, Rino Gattuso, ex giocatore del Milan, ha commentato il recente pareggio che ha messo a rischio le sue ambizioni.

Under 21, una buona Italia ferma la Spagna: la rete di Pisilli regala il pareggio agli Azzurrini, che chiudono comunque secondi il girone alle spalle degli spagnoli Vai su Facebook

Italia Under 21-Germania Under 21: Gattuso sarà in tribuna; Italia, senti Lippi: Mi rivedo in Gattuso, è l'uomo giusto. L'ho chiamato e gli ho detto...; Italia U21, il quarto di finale contro la Germania si giocherà domenica 22 giugno alle 21.

UNDER 21 - Europei, quarti di finale: Italia-Germania si giocherà domenica 22 giugno alle 21 - Sta andando in scena l’Europeo U21, con l’Italia che ha concluso al secondo posto il proprio girone. Secondo napolimagazine.com

Europeo U21, l’Italia sfiderà la Germania nei quarti. Nunziata: «Non sarà facile» - L’Italia Under 21 affronterà la Germania nei quarti di finale dell’Europeo di categoria, in programma domenica 22 giugno alle ore 21 presso la Dac Arena di Dunajska Streda. Si legge su ilovepalermocalcio.com