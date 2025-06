Italia U21 Baldanzi punta la Germania | la Roma osserva

Italia U21, Baldanzi punta alla Germania mentre la Roma monitora attentamente. Mentre il calciomercato infiamma le vetrine, le azioni di campo sono in pieno fermento: il Mondiale per Club e l’Europeo U21 catturano l’attenzione degli appassionati. Con l’Italia già qualificata ai quarti di finale, dopo aver conquistato 7 punti nel girone A, ora si prepara a sfidare la forte Germania, in un match che promette scintille e svelerà le vere potenzialità dei giovani talenti azzurri.

Il calciomercato incombe ma le azioni di campo non finiscono mai. Già, perché il Mondiale per Club e l'Europeo U21 stanno rubando la scena. Quest'ultima competizione sta entrando nel vivo, con la fase a gironi che è passata in archivio. L'Italia ha strappato il pass per i quarti di finale, grazie ai 7 punti collezionati nel gruppo A con Spagna, Slovacchia e Romania. Gli Azzurri dovranno concentrarsi sulla prossima fase, in cui arriverà un avversario estremamente delicato e completo in ogni reparto. Domenica 22 giugno, infatti, la Selezione Tricolore affronterà alle ore 21:00 la Germania, in quel del DAC Stadion.

