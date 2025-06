Italia Gattuso il ct giusto per 3 italiani su 4 E per i Mondiali c'è fiducia

Gennaro Gattuso si conferma il timoniere ideale per la nazionale italiana, conquistando il cuore di oltre il 75% degli italiani. La sua esperienza, carisma e determinazione lo rendono il candidato perfetto per guidare gli azzurri verso i mondiali, alimentando la fiducia di tifosi e appassionati. Dopo un percorso ricco di sfide e successi, il futuro del calcio italiano sembra essere nelle sue mani, pronto a scrivere nuove pagine di gloria.

Gennaro Gattuso è l`allenatore preferito della nazionale di calcio per la stragrande maggioranza degli italiani: secondo il sondaggio realizzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: gattuso - italiani - italia - giusto

Gattuso Italia, passi avanti per il nuovo CT della Nazionale! Possibile ruolo anche per Barzagli e Bonucci: novità anche per i vivai dei club italiani. Tutti i dettagli - Gattuso si avvicina con decisione a diventare il nuovo CT della Nazionale italiana, segnando un passo importante nel nostro calcio.

Valentini: “Gattuso uomo giusto per salvare la Nazionale” “C’è da salvare la baracca, non andare per tre volte consecutive ai Mondiali sarebbe un disastro per tutto il calcio italiano. Non è il momento di pensare a strategie tecniche, è stato scelto un uomo ch Vai su Facebook

UFFICIALE #GATTUSO! La FIGC ha annunciato il nuovo Commissario Tecnico: è l'uomo giusto per risollevare la Nazionale italiana ? L'ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO Vai su X

Italia, Gattuso il ct giusto per 3 italiani su 4. E per i Mondiali c'è fiducia...; Gennaro Gattuso è il nuovo c.t. della Nazionale italiana; Buffon: Gattuso ct Italia al momento giusto... o si farà un passo indietro.

Italia, Gattuso il ct giusto per 3 italiani su 4. E per i Mondiali c'è fiducia... - Gennaro Gattuso è l`allenatore preferito della nazionale di calcio per la stragrande maggioranza degli italiani: secondo il sondaggio realizzato da Izi, azienda. Come scrive msn.com

Le prime indicazioni di Gattuso per la Nazionale italiana - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com