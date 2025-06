Ita Airways per lo sciopero di oggi cancellati 32 voli

A causa dello sciopero generale nazionale previsto per venerdì 20 giugno, Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 34 voli, tra cui 32 in partenza o arrivo nel giorno dello sciopero. La compagnia invita i passeggeri interessati a consultare attentamente la lista aggiornata dei voli cancellati sul sito ufficiale. Per chi aveva già acquistato un biglietto, è consigliabile contattare il servizio clienti per le opportune soluzioni e aggiornamenti, assicurando così un viaggio senza sorprese.

A seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private previsto per la giornata di venerdì 20 giugno, Ita Airways si è vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero. E' quanto si legge sul sito della compagnia dove è possibile consultare la lista dei voli cancellati. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Sciopero generale dei sindacati di base venerdì 20 giugno: Ita Airways cancella 34 voli - Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata di mobilitazione nazionale con uno sciopero generale proclamato dai sindacati di base, coinvolgendo trasporti, pubbliche e private.

