Istrana esami gratuti contro il tumore al seno

Istrana si trasforma in un fiore di speranza, unendo comunità e prevenzione nella lotta contro il tumore al seno. Sabato 21 giugno, dalle 9.30 in Piazza Franceschetti, donne dai 18 ai 44 anni residenti potranno usufruire di mammografie ed ecografie gratuite grazie al progetto “Salute in Comune”. Un’occasione importante per prendersi cura della propria salute e rafforzare il messaggio di prevenzione. Non mancate: la vostra salute merita attenzione!

Istrana si tinge di rosa grazie all'amministrazione comunale e alla clinica mobile di "Salute in Comune". Mammografie ed ecografie gratuite, sabato 21 giugno, dalle 9.30, in Piazza Franceschetti, per le donne dai 18 ai 44 anni, residenti e che si sono prenotate. Il Progetto "Salute in Comune".

