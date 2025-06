Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Michele Sciscioli nuovo Ad

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si prepara a una nuova era di leadership con l’elezione di Michele Sciscioli come nuovo Amministratore Delegato. Con un background solido nel settore pubblico e un ruolo strategico alla Presidenza del Consiglio, Sciscioli promette di guidare l’istituto verso innovazione e crescita. La nomina segna un passo importante per rafforzare l’efficienza e la modernizzazione dell’ente, aprendo nuovi orizzonti per il patrimonio culturale e la sicurezza nazionale.

Roma, 20 giu. (askanews) – L’Assemblea dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha accolto oggi l’indicazione del socio unico Mef del dottor Michele Sciscioli come nuovo Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.Già Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dottor Michele Sciscioli prenderà il posto dell’avvocato Francesco Soro, dal 28 maggio scorso Direttore generale dell’Economia. “Ringraziamo il Mef per una scelta che va nella direzione della continuità e diamo il benvenuto a Michele Sciscioli, con il quale siamo certi di proseguire nel percorso di riposizionamento strategico dell’Istituto come punto di riferimento del processo di digitalizzazione del sistema Paese, intrapreso ormai due anni fa” è il commento del presidente dell’Istituto Paolo Perrone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Record di ricavi e utili per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 2024 - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha registrato nel 2024 risultati finanziari record, con ricavi di 613 milioni di euro (+9% rispetto all'anno precedente) e il miglior utile netto di sempre, pari a 152,5 milioni di euro.

