Istituito il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali

Il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali di Siena rappresenta un passo deciso verso una città più civile e rispettosa di tutte le forme di vita. Con cinque titoli e 63 articoli, l’atto approvato all’unanimità dai consiglieri evidenzia l’impegno concreto dell’amministrazione a garantire diritti e protezione agli amici a quattro zampe. Un risultato importante che testimonia la volontà di costruire un ambiente urbano più etico e solidale.

Cinque titoli e 63 articoli che vanno a comporre quello che è il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali. Un atto fortemente voluto dall'assessore al Decoro urbano Barbara Magi (foto), che ha ottenuto l'unanimità tra i venticinque consiglieri presenti in Consiglio ieri. "Con questo regolamento – ha dichiarato l'assessore – il Comune di Siena rinnova il proprio impegno per una città attenta alla convivenza civile e al rispetto degli esseri viventi. Abbiamo scelto di aggiornare l'intero impianto normativo, ma l'elemento che segna davvero il cambio di passo, e che ci ha fornito lo spunto per rivedere tutto l'impianto normativo, è la nascita del Garante e dell' Osservatorio: due presìdi che daranno voce alla tutela degli animali e accompagneranno l'amministrazione in un percorso fondato su competenza, trasparenza e ascolto.

