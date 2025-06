Israele sotto pressione | una notte di difesa aerea costa 285 milioni di dollari scorte intercettori a rischio esaurimento

Israele si trova sotto una pressione senza precedenti, con la difesa aerea di Tel Aviv alle prese con una crisi critica. Una sola notte di operazioni può costare fino a 285 milioni di dollari, e le scorte di intercettori sono ormai a rischio esaurimento. La situazione mette in luce la massiccia sfida strategica e finanziaria che il Paese deve affrontare. La domanda che tutti si pongono è: come potrà sostenere questa battaglia difensiva nel lungo termine?

La difesa aerea di Tel Aviv sta affrontando una crisi senza precedenti, tra costi enormi e scorte che rischiano di esaurirsi nel giro di pochi giorni. Secondo quanto riportato dalla stampa egiziana, una sola notte di difesa aerea costa a Israele circa 285 milioni di dollari, mentre un giorno intero di attività può arrivare a costare fino a 725 milioni di dollari. Il Wall Street Journal aggiunge che le scorte di intercettori a disposizione di Israele non supererebbero i 10-12 giorni di copertura, mettendo così a rischio la sicurezza nazionale a breve termine. Cosa implica questa situazione per Israele? Quando le scorte di intercettori finiranno, lo Stato ebraico sarà costretto a fare scelte difficili su quali obiettivi proteggere prioritariamente, oppure dovrà fare affidamento su un intervento esterno.

