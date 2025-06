Israele raid devasta Beer Sheva | colpito in Iran il centro per lo sviluppo di armi nucleari

In un clima di tensione crescente, il recente raid su Beer Sheva ha segnato un punto di svolta nel conflitto israelo-iraniano. L’attacco all’ospedale ha acceso i riflettori sulla potenza e la determinazione di Teheran di colpire Israele, con implicazioni che potrebbero alterare gli equilibri di tutta la regione. Quanto ancora durerà questa spirale di provocazioni e risposte? La risposta potrebbe cambiare radicalmente il futuro dei rapporti tra i due paesi.

Il bombardamento dell'ospedale di Beer Sheva in Israele potrebbe aver cambiato del tutto lo sguardo rivolto al conflitto tra Gerusalemme e Teheran. L'Iran ha dimostrato di avere le capacità e la volontà di attaccare Israele con l'intenzione di provocare ingenti danni e mettere in pericolo la popolazione civile. Allo stesso modo, ma con meno sorpresa,

Iran, missili Teheran su quattro aree in Israele: colpito l'ospedale Sokora di Beer Sheva: feriti | Struttura evacuata per il rilascio di sostanze tossiche - Le tensioni tra Iran e Israele raggiungono nuovi livelli con attacchi missilistici su quattro aree israeliane, incluso l’ospedale Sokora di Beer Sheva, ora evacuato a causa di sostanze tossiche.

#TelAviv Missili su #Israele. Distruzione a #BeerSheva nel sud del Paese. E' stata provocata da un missile balistico lanciato dall'#Iran. L'ordigno è caduto in un parcheggio vicino a edifici residenziali. Distrutti appartamenti, auto in fiamme, facciate e balconi di Vai su Facebook

Israele, a Beer Sheva dopo l'ospedale Soroka un missile dall'Iran colpisce zona residenziale. Il video Vai su X

Guerra Israele-Iran, missile colpisce appartamenti e un ufficio Microsoft a Beer Sheva. Trump: deciderò se attaccare entro due settimane; Medio Oriente Enorme distruzione a Beer Sheva per un missile dall'Iran; Israele - Iran, le news in diretta. Enorme distruzione a Beer Sheva dopo missile dall'Iran.

Guerra Israele-Iran in diretta: nuovo attacco su Beer Sheva a Tel Aviv, atteso a Ginevra vertice Germania, Francia e Uk con Teheran - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 8 di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, venerdì 20 giugno 2025 ... Come scrive fanpage.it

Missile iraniano deflagra a Beer Sheva. Idf: l'intercettore non ha funzionato - Un singolo missile balistico lanciato dall'Iran ha provocato un'ingente devastazione a Beer Sheva, nel sud di Israele. Riporta huffingtonpost.it