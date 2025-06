Israele quanto costa la guerra | 735 milioni al giorno per il conflitto con l' Iran 67 miliardi spesi contro Hamas

Quanto costa davvero a Israele sostenere la guerra? Con una spesa di 735 milioni di dollari al giorno per il conflitto con l’Iran e ben 67 miliardi di dollari contro Hamas, il prezzo è ormai altissimo. Alcuni media hanno evidenziato come questa prolungata escalation abbia un impatto profondo sull’economia e sulla società israeliana, sollevando interrogativi cruciali sul futuro del paese. Ma quali sono le conseguenze di questo enorme investimento?

735 milioni di dollari divorati ogni giorno dal conflitto con l'Iran, 67 miliardi di dollari il coso del conflitto con Hamas. Quanto costa a Israele sostenere la guerra? Alcuni media hanno.

Israele, procuratrice generale contro Netanyahu: "Nomina Zini come nuovo capo Shin Bet non valida, conflitto d'interessi del primo ministro" - La procuratrice generale di Israele, Gali Baharav-Miara, ha sollevato seri dubbi sulla nomina di Zini come nuovo capo dello Shin Bet, evidenziando conflitti d'interesse legati al primo ministro Netanyahu.

Guerra Iran, quanto costa a Israele? Dalle spese militari ai danni alle isfrastrutture: in un mese brucerà 12 miliardi di dollari - Secondo le prime stime, il conflitto tra Israele e Iran sta costando a Tel Aviv centinaia di milioni di dollari al giorno, un prezzo altissimo che potrebbe compromettere la capacità del ... Come scrive ilmessaggero.it