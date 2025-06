Israele pronuncia la fatwa | Khamenei ora deve morire

In un clima di tensione inarrestabile tra Teheran e Tel Aviv, le ostilità si intensificano con attacchi a ripetizione, lasciando il mondo sull’orlo di una crisi più vasta. La recente dichiarazione di Israele, che ha proclamato la fatwa contro Khamenei, aggiunge un ulteriore livello di gravità a questa escalation. Quali saranno le conseguenze di questa spirale di violenza? La risposta potrebbe cambiare il volto del Medio Oriente e oltre.

Teheran e Tel Aviv, per il settimo giorno consecutivo, continuano a colpirsi a vicenda con missili, droni e chi sa quali altri armamenti. I bombardamenti missilistici iraniani di ieri hanno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Israele pronuncia la fatwa: «Khamenei ora deve morire»

Israele, l’Iran e la bomba atomica: il programma segreto avviato da Ben Gurion e quello (sempre bloccato) degli ayatollah - Israele costruì il programma che l'ha condotto ad avere (anche se in modo non ufficiale) l'atomica con l'aiuto della Francia, sin dagli anni Cinquanta: oggi in Israele nessuno parla apertamente di ric ... Riporta msn.com

Khamenei, sermone col fucile «Insieme cancelleremo Israele» - «Colpiremo ancora se sarà necessario», «le nazioni musulmane hanno un nemico comune e devono cingere una difesa comune»: Khamenei ha rilanciato le minacce contro Israele e il richiamo all ... Scrive ilmessaggero.it