Israele ospedali ancora sotto tiro | colpito Beer Sheva Teheran chiude ai negoziati | Nessuna trattativa sotto attacco

La tensione in Medio Oriente raggiunge livelli critici: mentre Beer Sheva continua a essere bersaglio di missili iraniani, Teheran chiude i negoziati, lasciando il futuro incerto e la pace sempre più lontana. In un quadro di instabilità crescente, le conseguenze di questa escalation si fanno sentire nelle vite di civili innocenti e nelle dinamiche geopolitiche globali. La situazione rimane critica e richiede una riflessione urgente su come costruire una stabilità duratura.

Un altro missile iraniano è piombato stamattina su Beer Sheva. Le sirene hanno nuovamente risuonato nel sud di Israele, mentre i sistemi di difesa tentavano di contenere l’ennesima ondata lanciata da Teheran. Sei civili israeliani sono rimasti lievemente feriti nell’attacco, che ha provocato distrutto diversi condomini. La città, già colpita ieri, si risveglia oggi scossa. Un quadro che stride apertamente con le parole del presidente iraniano Masoud Pezeshkian che dice di aver «sempre cercato pace e tranquillità». Ma, aggiunge che «l’unico modo per porre fine alla guerra imposta è fermare incondizionatamente l’aggressione nemica e ottenere una garanzia definitiva che metta fine per sempre alle avventure dei terroristi sionisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele, ospedali ancora sotto tiro: colpito Beer Sheva. Teheran chiude ai negoziati: “Nessuna trattativa sotto attacco”

