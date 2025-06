Israele oltre l' atmosfera | Lo Spazio è la nostra prima linea di difesa

Israele va oltre i confini terrestri, puntando con determinazione nello spazio per proteggere e difendersi. Dan Blumberg, presidente dell'Israel Space Agency, rivela che il nostro Paese è tra i pochi al mondo con capacità di costruire, lanciare e monitorare satelliti in orbita, offrendo una linea di difesa innovativa e strategica. I satelliti dallo spazio...

Dan Blumberg è il presidente dell'Israel Space Agency, l'agenzia civile che opera sotto il ministero dell'Innovazione, Scienze e Tecnologia. "Israele è uno degli otto Paesi al mondo ad avere pieno accesso allo Spazio. Siamo in grado di grado di costruire satelliti, lanciarli in orbita e controllarli. E questo ci permette di avere accesso a molti siti che sono oltre i nostri confini, tra questi c'è l'Iran. Ma non solo". I satelliti dallo Spazio forniscono informazioni necessarie per far funzionare i vari sistemi di difesa aerea israeliani. "Israele ha un sistema di difesa su piĂą livelli, che punta a creare una cupola virtuale a protezione di tutto il nostro piccolo Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it