Israele missile iraniano colpisce nel sud | ingenti danni

Un attacco missilistico proveniente dall'Iran scuote il sud di Israele, colpendo duramente Beer Sheva. Un missile balistico ha causato devastazione, distruggendo appartamenti, danneggiando veicoli e lasciando il territorio in condizioni di emergenza. Con sette feriti e infrastrutture compromesse, la regione si trova ad affrontare una crisi crescente. La tensione tra i paesi si intensifica, mettendo in discussione la stabilità della zona.

Un missile balistico lanciato dall'Iran ha provocato ingenti danni a Beer Sheva, nel sud di Israele. L'ordigno caduto in un parcheggio vicino a edifici residenziali ha distrutto diversi appartamenti, lasciato un cratere a terra, veicoli in fiamme, facciate di edifici e balconi crollati. L'Mda segnala sette feriti. Le Ferrovie israeliane hanno comunicato che la stazione di Beer Sheva Nord è stata chiusa per danni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it