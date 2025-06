Israele-Iran Teheran | Nessun negoziato finché continuano attacchi

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con il Iran che ribadisce la propria fermezza: nessun negoziato sarà possibile finché gli attacchi di Israele continueranno. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sottolinea che l'Iran non cerca dialogo in questa fase. La situazione rimane cruciale, mentre a Ginevra si svolge un incontro tra Iran e alcuni Paesi europei, lasciando presagire un deciso punto di svolta nella crisi mediorientale.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il suo Paese non cercherà negoziati con nessuno finché Israele continuerà il suo attacco all’Iran. “Nella situazione attuale, mentre gli attacchi del regime sionista continuano, non stiamo cercando negoziati con nessuno”, ha detto Araghchi durante un’intervista alla TV di stato iraniana. Venerdì Araghchi incontrerà a Ginevra i rappresentanti di Gran Bretagna, Germania, Francia e Unione Europea. Il conflitto aperto tra Israele e Iran è scoppiato venerdì scorso con un’ondata a sorpresa di attacchi aerei israeliani contro siti nucleari e militari, alti generali e scienziati nucleari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Teheran: “Nessun negoziato finché continuano attacchi”

