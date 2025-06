Israele-Iran Teheran chiude ai negoziati finché proseguono gli attacchi

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con Teheran che sospende i negoziati mentre gli attacchi militari continuano senza sosta. Nelle ultime ore, 54 persone sono state ferite in raid missilistici iraniani nel sud di Israele, con danni significativi alle abitazioni di Beersheba. La situazione rimane critica e irrisolta: fino a quando la diplomazia potrĂ riprendere il suo corso?

Sono 54 le persone ferite arrivate negli ospedali tra la notte e le prime ore del mattino a seguito del lancio di missili iraniani contro il sud di Israele. Secondo il Ministero della Salute, 46 di queste hanno riportato lesioni di lieve entità. Un vettore balistico proveniente dall'Iran ha colpito la città di Beersheba venerdì mattina, provocando ferite non gravi a sette civili e gravi danni ad alcune abitazioni. Il missile è esploso lungo una strada nei pressi di un complesso residenziale, provocando un cratere di grandi dimensioni e incendiando vari veicoli. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

