Tensione alle stelle tra Israele e Iran, con i negoziati ormai bloccati e gli attacchi militari che continuano a infuriare. Nelle ultime ore, il lancio di missili iraniani ha causato 54 feriti nel sud di Israele, tra cui civili e abitazioni danneggiate. La crisi si intensifica, mentre il rischio di escalation si fa sempre più concreto, lasciando il mondo in attesa di una risposta diplomatica.

Sono 54 le persone ferite arrivate negli ospedali tra la notte e le prime ore del mattino a seguito del lancio di missili iraniani contro il sud di Israele. Secondo il Ministero della Salute, 46 di queste hanno riportato lesioni di lieve entità . Un vettore balistico proveniente dall’Iran ha colpito la città di Beersheba venerdì mattina, provocando ferite non gravi a sette civili e gravi danni ad alcune abitazioni. Il missile è esploso lungo una strada nei pressi di un complesso residenziale, provocando un cratere di grandi dimensioni e incendiando vari veicoli. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Israele-Iran, Teheran blocca i negoziati: tensione alle stelle mentre continuano gli attacchi

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele affonda i colpi in Iran. Centinaia di morti, centrata la tv di Stato. Teheran: reagiremo. Netanyahu annuncia che l'obiettivo è la guida suprema Khamenei. E ottiene il via libera dell'Occidente. Al G7 Trump blocca l'invito alla diplomazia.

Israele affonda i colpi in Iran. Centinaia di morti, centrata la tv di Stato. Teheran: reagiremo. Netanyahu annuncia che l'obiettivo è la guida suprema Khamenei. E ottiene il via libera dell'Occidente. Al G7 Trump blocca l'invito alla diplomazia.

