Israele-Iran rischio nucleare | Pericolo catastrofe radioattiva Quanto costano le guerre a Tel Aviv

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con nuovi attacchi e allarmi anti-aerei che scuotono Tel Aviv. La minaccia di un’escalation nucleare si fa sempre più concreta, mettendo a rischio non solo la stabilità regionale ma anche il benessere globale. Un incidente su un impianto nucleare potrebbe scatenare una catastrofe radioattiva di proporzioni imprevedibili. La comunità internazionale guarda con apprensione, mentre l’incertezza cresce giorno dopo giorno.

Nuove bombe su Israele. In nottata gli allarmi anti aerei sono scattati in diverse zone del paese per i lanci di missili dell’Iran. Comincia così la seconda settimana di guerra in Medio Oriente, mentre un attacco su un impianto nucleare operativo causerebbe una catastrofe radioattiva. «Il rischio di un incidente che causi la dispersione della radioattivitĂ in atmosfera è concreto», ha detto ieri il direttore dell’Aiea Rafael Grossi. Intanto la Gran Bretagna punta sulla soluzione diplomatica nelle prossime due settimane «per evitare un conflitto piĂą ampio». E c’è una domanda: quanto costano le guerre a Israele? Davvero Tel Aviv può continuare a pagare il costo per il conflitto con Teheran? Il rischio nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

